Büyükşehir Belediyesi’nin Erzurum’da başlattığı COVID-19 seferberliği son sürat devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen bir çalışma kapsamında ana ve ara arterler önce köpüklü sularla yıkanıyor, ardından ilaçla dezenfekte ediliyor. Toplamda 185 kişiden oluşan ekipler, kamusal, ticari ve sosyal alanlarda çok geniş kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütürken, söz konusu seferberlik için ULV donanımlı araçlardan vakumlu ve hidrostatik süpürgelere, arazözlerden çöp taksi ve çit yıkama ekipmanlarına varıncaya kadar çeşitli araç-gereçlerden de istifade ediliyor.

BAŞKAN SEKMEN: RUTİN ÇALIŞMAMIZI GENİŞLETTİK

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da Koronavirüs salgın tehlikesine karşı yürüttükleri dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Son iki hafta içerisinde Erzurum’da neredeyse dezenfekte edilmeyen bir alan bırakmadıklarını hatırlatan Başkan Sekmen, havaların ısınması ve tabiatın da canlanmaya başlamasıyla birlikte dezenfeksiyon sürecine bahar temizliğini de dahil ettiklerini dile getirdi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı çalışanlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekibin sahaya indiğini anlatan Başkan Sekmen “Her yıl yaptığımız rutin bahar temizliğinin kapsamını bu yıl çok daha geniş hale getirdik ve işin içerisine dezenfeksiyonu da dâhil ettik. Temizlik personellerinden oluşan 150 kişilik ekibimiz, vakumlu ve hidrostatik süpürgelerle ve arazözler yardımıyla ana arterleri köpüklü sularla yıkayıp temizliyor. Baştan aşağı yıkanan ana ve ara arterlerde daha sonra dezenfeksiyon işlemine geçiliyor ve 35 kişiden oluşan özel ekibimiz ULV donanımlı araçlarla dört bir tarafı ilaçlayarak dezenfekte ediyor” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN DEZENFEKSİYON REKORU

Başkan Mehmet Sekmen, dezenfeksiyon ekiplerinin Erzurum’da bugüne kadar yaklaşık 5 milyon metrekare kapalı alan, 15 milyon metrekare de açık alanı dezenfekte ettiğini açıkladı. Sekmen “Salgın tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, COVID-19’la mücadele noktasında Erzurum’da yürütülen çalışmalar hakkında bir durum değerlendirmesi yaptı. Başkan Sekmen, toplu ulaşım araçlarından park, mesire alanı, cadde ve meydan gibi ortak kullanım noktalarına, iş merkezlerinden okul, kütüphane, spor salonu ve sosyal yaşam alanlarına varıncaya kadar birçok noktada dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını bildirdi.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA ÖZEL İLGİ

COVID-19 mücadelesi kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacı için seferber olan Büyükşehir Belediyesi’nin Çağrı Merkezi de, bu kapsamda 7/24 hizmet vermeye başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin (444 16 25) numaralı Çağrı Merkezi’ne gün içerisinde ulaşan çok sayıda yardım talebi anında değerlendirilirken, özellikle zabıta ekipleri yaşlı vatandaşlar için teyakkuz durumuna geçti. Ekipler, alışveriş başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşların günlük birçok ihtiyacını karşılarken, uygulamadan duyulan memnuniyet ise en üst düzeye ulaştı. Yaşlı vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin kendileri için seferber olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederken, Başkan Mehmet Sekmen ise, söz konusu hizmetin kusursuz yürütülmesi için ilgili birimlere kesin talimat verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen “Medeni diye geçinen çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşlı insanlar virüsle adeta baş başa bırakılırken, bizde ise yaşlı vatandaşlarımıza karşı hassasiyetin hem de en büyüğü gösteriliyor” diyerek, bu manada çok özel bir çalışma ortaya koyduklarını kaydetti. Sekmen “Vatandaşlarımız her türlü ihtiyaçlarını bu çağrı merkezine rahatlıkla ulaştırabilirler. Ekiplerimiz, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın alışverişleri de dâhil olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını anında gideriyor” diye konuştu.

BÜYÜKLERİMİZ BAŞIMIZIN TACIDIR

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye devam ediyor. Ulaşımdan sağlık ve evde bakım hizmetlerine varıncaya kadar yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar için tüm imkânların yıllardır seferber edildiği Büyükşehir Belediyesi’nde, ihtiyaç sahiplerine ayrıca günlük sıcak yemek servisi de yapılıyor. Yalnız yaşayan ve herhangi bir geliri bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara öğle ve akşam olmak üzere günde iki kez sıcak yemek ikram eden Büyükşehir Belediyesi, aylardır sürdürdüğü bu hizmetle hem gönül alıyor, hem de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birisini sergiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara yönelik olarak verilen hizmetlerde model teşkil ettiklerini belirterek “Yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız, fiziksel engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı olan vatandaşlarımız için günün her saatinde seferberiz. Öyle ki, evlerine günde iki öğün sıcak yemek götürdüğümüz yaşlı vatandaşlarımız bile var” dedi.

YAŞLI VATANDAŞLARA SICAK YEMEK SERVİSİ

Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak uzun bir süredir devam eden sıcak yemek hizmetinden bahseden Başkan Sekmen “Erzurum’da yalnız yaşayan, kimsesi ve yanı sıra herhangi bir geliri olmayan yaşlı vatandaşlarımızın ikametlerine günde iki kez sıcak yemek servisi yapıyoruz. Bu hizmetimiz yaklaşık 1,5 yıldır devam etmekle beraber, söz konusu uygulamadan istifade etmek isteyen 65 yaş üstü ve herhangi bir geliri olmayan vatandaşlarımızın belediyemize başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Üstelik bunun için kuruma gelmelerine de gerek yoktur; 215 09 09 numaralı Hayır Çarşı’mızın telefon hattına bilgi verilmesi ve adres bırakılması yeterlidir. Ekiplerimiz talep sahibi yaşlı vatandaşlarımızla anında irtibata geçecektir” diye konuştu.