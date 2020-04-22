Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Türkiye' mesajı: Babıali’ye farklı bir soluk getirdi

"Yayınlanmaya başladığı günden itibaren okuyucuları nezdinde saygın bir yer edinen Türkiye gazetesi yarım asırlık köklü yayın organlarımız arasındaki yerini aldı"



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, gazetemizin kuruluşunun 50. yılı mesajında "İlk nüshası idealist bir kadro tarafından kısıtlı imkânlar ve mütevazı şartlarda 22 Nisan 1970 tarihinde çıkarılan Türkiye gazetesinin 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

SAYGIN BİR YER EDİNDİ

Mustafa Şentop sözlerini şöyle sürdürdü: 50 yıllık süreçte dünyanın ve ülkemizin geçirdiği safhaları okuyucularıyla paylaşan Türkiye gazetesinin kurucusu merhum Enver Ören başta olmak üzere, kuruluşunda emeği geçen herkesi hayırla yâd ediyorum.

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren Babıali’ye farklı bir soluk getiren ve okuyucuları nezdinde saygın bir yer edinen Türkiye gazetesi bugün itibarıyla yarım asırlık köklü yayın organlarımız arasındaki yerini aldı. Kurumların altın çağı sayılabilecek 50 yıllık dönemde Türkiye gazetesinin de ülkemiz ve gönül coğrafyamız başta olmak üzere dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif olayların en yalın ve özenli şekilde sayfalarına ve sütunlarına yansıdığını biliyorum.

KAPILARINI HEP AÇIK TUTTU

Milletimizin ruh kökünden beslenen muhabirlere, yazarlara, sanatçılara ve akademisyenlere kapılarını her zaman açık tutan Türkiye gazetesinin bugünden sonra da millî iradenin temsilcilerinin karargâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri başta olmak üzere ülkemizde ve dünyada meydana gelen olayları aynı özen ve tarafsızlıkla okuyucularına ulaştırmaya devam etmesini diliyorum.

Millî ve manevi değerlerimize bağlı, devletimizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini önceleyen, milletimize saygılı sorumlu yayıncılık anlayışıyla doğru, tarafsız, objektif habercilik yapmaya gayret eden Türkiye gazetesinin daha nice yıllar basınımızın seçkin kuruluşlarından biri olarak varlığını devam ettirmesini temenni ediyorum.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 50 yıldır millî değerlerden taviz vermedi



“Türkiye gazetesinin, yayın hayatı boyunca demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne önemli katkılar sağladığını yakinen takip ettik”



Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Türkiye gazetesinin 50 senedir global ve millî değerlerden taviz vermediği söyledi. Gazetemizin 50. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında Çavuşoğlu şunları söyledi: Türkiye gazetesi, 50 yıllık zaman dilimi içinde ülkemizdeki ve dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri ve aynı zamanda ülkemizin günlük hayatında yaşanan önemli olayları, Türk insanına doğru yansıtmada azami gayreti gösteren gazetelerden biri olmuştur. Yayın hayatı boyunca demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne önemli katkılar sağladığını yakinen takip ettik.

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Türkiye gazetesi, 50 yıldır evrensel ve millî değerlerden taviz vermeden ciddi, objektif, ilkeli ve sansasyondan uzak yayıncılık anlayışıyla hem gündemi belirlemiş hem de milletin sıkıntılarının tespit edilmesi, dile getirilmesi ve paylaşılması adına başarılı bir gazetecilik yaparak halkın büyük beğenisini kazanmıştır.

Tüm bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Gazetenizin nice 50 yıllara ulaşmasını yürekten temenni ediyorum.



Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: Aynı çizgisini hep korudu



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren millî ve manevi değerlerimizden taviz vermeyen çizgisini koruyan Türkiye gazetesi, Türk basınında önemli bir yere sahiptir" dedi.



Bakan Koca "İhlas Haber Ajansı ve TGRT televizyonu ile beraber ülkemizde yarım asırdır doğru ve sorumlu haberciliğin öncülerinden olan Türkiye gazetesinin bundan sonra da kamuoyunu aydınlatma noktasında üzerine düşen görevi yerine getireceğine inancım tamdır. Bu vesile ile Sayın Enver Ören’i de rahmetle yâd ediyor, gazetenin daha nice 50 yılları başarı ile kutlamasını temenni ediyorum" diye konuştu.



Bakan Pakdemirli: 'Türkiye' basının çınarı ve güçlü sesi



"30 yıldır tarihî tiraj rekoru kırılamamış dev çınar olan ‘Türkiye gazetesi’ kuşaktan kuşağa basının güçlü sesi olmayı başarmıştır"



Gazetemizin 50. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Basın yayın organları ve medya; çevremizde ve dünyada olup biten olaylar ve gelişmeleri kamuoyuna aktararak insanları bilgilendiren önemli kurumlardandır. Gazeteler de, yazılı olarak bu gelişmeleri aktararak aynı zamanda tarihe ışık tutmaktadır. Bu anlamda, 50 yıl önce hakikatin sesi olmak için yayın hayatına başlayan, elden dağıtım sistemi ile Türkiye’de gazeteciliğe yeni bir ivme kazandıran, 30 yıldır tarihî tiraj rekoru kırılamamış dev çınar olan ‘Türkiye gazetesi’ kuşaktan kuşağa basının güçlü sesi olmayı başarmıştır. Millî ve manevi değerlerimize hassasiyeti ile haber alma özgürlüğünün simgesi olan Türkiye gazetesinin yayın hayatındaki 50. yılını tebrik ediyorum" dedi.



Adalet Bakanı Gül: Türkiye gazetesi tıpkı bir okul gibi



"Kuruluşunun 50. yılında, kadrosu ve okurları ile Türkiye Gazetesi ailesini kutluyor, yayın hayatında başarılar diliyorum"



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül “Ülkemizin önde gelen yayın kuruluşlarından Türkiye Gazetesi, birçok alanda faaliyetlerini sürdüren bir medya grubunun ilk kıvılcımı olmuştur. Bu köklü gazete, bugün tıpkı bir okul gibi medyamızın insan kaynaklarından biri haline gelmiştir. Kuruluşunun 50. yılında, kadrosu ve okurları ile Türkiye Gazetesi ailesini kutluyor, yayın hayatında başarılar diliyorum. Nice elli yıllara” dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 50 yıldır dürüst ve şeffaf habercilik



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetemizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Bakan Mehmet Nuri Ersoy mesajında şunları söyledi: Sadece son 10 yıllık dönemde dahi Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerin medya eksenli algı dizaynıyla nasıl yansıtılmaya çalışıldığına baktığımızda, 50 yıldır haber almada ve haberi yaymada dürüstlüğüyle, şeffaflığıyla ve millî duruşuyla yoluna devam eden Türkiye gazetesinin değeri daha iyi anlaşılmaktadır. Basın sektörünün zamanla yarışan mesaisinde, hızlı, tarafsız, güvenilir haberciliğiyle ve basın ilkelerinden ödün vermeyen çizgisiyle yarım asrı geride bırakan Türkiye gazetesinin tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamı temennisiyle çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.



Numan Kurtulmuş: Okuyucusuna huzur veriyor



AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş "Türkiye'nin en büyük güçlerinden biri özgür ve millî basın kuruluşlarına sahip olmasıdır" dedi.



Kurtulmuş "Basınımızın ülkemizin millî menfaatlerinin yanında yer almaları aziz milletimize karşı gösterecekleri önemli bir sorumluluktur. Basın dünyasının içinde okuyucusuna huzur vermeyi vaat eden bir gazete olarak, gazeteciliği günlük haberlerden ibaret kılan bakış açısını değiştirmeye çalışan Türkiye gazetesinin 50. yaşını tebrik ediyorum. İsmiyle müsemma şekilde Türkiye’yi ayrıştırmadan kucaklama idealiyle milletimizin sesi, gözü ve kulağı olmaya devam etmesi umuduyla nice 50 yıllara..." diye konuştu.



Ömer Çelik: 'Türkiye' tarihimize tanıklık etti



'Türkiye gazetesinin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, emeği geçenlere okuyucularıyla birlikte nice yıllar diliyorum'



AK Parti Sözcüsü ve MYK Üyesi Ömer Çelik "Türkiye gazetesi, yarım asra dayanan serüveniyle ülkemizin tarihine ve demokratikleşme serencamına tanıklık eden önde gelen basın-yayın organlarımızdandır. Türkiye gazetesinin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, emeği geçenlere okuyucularıyla birlikte nice yıllar diliyorum" dedi.