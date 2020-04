Türkiye Gazetesi

Okuyucuları ve sevenleri yayın hayatında yarım asrı geride bırakan Türkiye gazetesinin 50'nci yaş günü sevincine ortak. Çok sayıda devlet adamı, siyasetçi, iş adamı telefon ederek, mesaj yayınlayarak ve e-mail göndererek kuruluş yıl dönümümüzü kutladı. Vefakâr okurlarımız da sosyal medyadan #TürkiyeBenimAşkım etiketiyle duygularını dile getirdi. Çok sayıda internet sitesi heyecanımızı okurlarıyla paylaştı.

Eski Orman Bakanlarımızdan Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu "Türkiye gazetesinin kuruluşunun 50. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, çalışanlarına muvaffakiyetler diliyor, başarılarla dolu nice yıllar temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

TURAN: FARK OLUŞTURUYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye gazetesi; usta kalemleri, yaşamın her alanına ilişkin yazıları ve gündemin nabzını tutan haberleri ile yarım asırdır ortaya koyduğu çalışmalarla fark oluşturuyor. Objektif, ilkeli, kaliteli ve kamu yararı gözeten, etik kuralları önceleyen bir yayın politikasına sahip. Kadim olmak elbette kıymetli; ancak kadim olunduğu gibi duruşunu bozmamak, yerli kimliğini muhafaza etmek çok daha anlamlıdır. Türkiye gazetesi, bu konuda da önemli bir misyon üstleniyor. Bu duygularla ülkemizin güzide gazetelerinden Türkiye gazetesi ailesinin 50. yılını tebrik ediyor; başarılar diliyorum" dedi.

AYDIN: YARIM ASIRLIK ÇINAR

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın kutlama mesajında "Ülkemizin basın hayatında yarım asırlık bir çınar olarak dimdik ayakta duran Türkiye gazetesinin 50. kuruluş yılını kutluyorum. Bu elli yıllık süre zarfında ülkemizde ve dünyada meydana gelen her türlü gelişmeyi sahip olduğu yetkin kadrosuyla her an insanımıza başarıyla ulaştırmıştır. Milletimizle kalbi bir gönlü bir olan Türkiye gazetesi ve kardeş kuruluşları İhlas Haber Ajansı ve TGRT çalışanlarının ve tüm kadrosunun 50. yılını en içten duyularımla tebrik ediyorum" dedi.

KALAYCI: İSTİKRAR ÖRNEĞİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı telgrafında düşüncelerini şöyle dile getirdi: 50 yılı geride bırakan Türkiye gazetesi yayın çizgisini değiştirmeden Türk milletine olan aidiyetini, ismindeki Türkiye'den alarak yoluna devam etmektedir. Kurulduğu günden bu yana İhlas Holding bünyesinde kalan Türkiye gazetesi Türk basını için de aynı zamanda bir istikrar örneğidir. Yarım asrı geride bırakan gazetenizin kurucusu Enver Ören'i rahmetle anarken, kuruluşunuzu kutlar, her kademedeki çalışanınızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

Isparta Milletvekili Recep Özel "Her daim devletinin ve milletinin yanında olan bu kadroları tebrik ediyorum. Tüm çalışanlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

DÖNMEZ: YERLİ VE MİLLÎ

Sevincimizi paylaşan isimlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Ülkemizin şanlı ismini 50 yıldır büyük bir gururla taşıyan, değerlerimizi, yerli ve millî duruşu başarıyla temsil eden Türkiye gazetesi, tarihimize tanıklık etmiş ve tarihimizin bizatihi bir parçası hâline gelmiştir. Kurulduğu günden bu yana doğru ve ilkeli haberciliğin temsilcilerinden biri olan Türkiye gazetesinin 50. yılını kutlar, nice ellinci yıllara ulaşmasını temenni ederim. Türkiye gazetesinin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan merhum gazetecileri rahmetle yâd ediyor, bugün görevini büyük bir fedakârlık ve sorumlulukla yürüten bütün çalışanlarına canı gönülden başarılar diliyorum" diye mesaj gönderdi.

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU: TÜRKİYE GAZETESİ SAĞDUYUNUN SESİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye gazetesinin kurulduğu günden bu yana sağduyunun sesi olduğunu söyledi. Türkiye gazetesinin devletinin ve milletinin yanında yer aldığını, ülkemizi bölmeyi, halkımızı birbirine düşürmeyi amaçlayan her türlü zararlı, fikir ve oluşumların karşısında durduğunu ifade eden Soylu "Yarım asır boyunca tiraj endişesine kapılmadan hem doğru haberin hem de sağduyunun sesi olmayı başarabilmiş, demokrasimizin yaşadığı bütün sıkıntılı dönemlerde ilkelerinden ve çizgisinden taviz vermeden sorumlu gazeteciliğin gereğini yerine getirmiş olan Türkiye gazetesinin kuruluşunun 50. yıl dönümünü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Soylu, Türkiye gazetesinin yarım asırlık birikimiyle demokrasimizin gelişmesine ve ülkemizin büyümesine katkı sunacağına ve aydınlık Türkiye'nin sesi olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.