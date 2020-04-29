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Kars- Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
29.04.2020 - 17:17 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars- Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. "
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
700423 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/700423.aspx
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