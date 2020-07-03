Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin operasyonunu konu alan ‘Meteler' filmini izleyen Japon ve Amerikan dağıtım şirketleri, filmin yapım şirketi ile iletişime geçerek filmi ülkelerinde gösterime sokmak için el sıkıştı. Filmin başrol oyuncusu Gökhan Mumcu tarafından yapılan açıklamada, "Filmimizin Kore yayını için hazırladığımız afişlerden etkilenen Japon ve Amerikan dağıtım firmalarıyla filmimizi ülkelerinde gösterime sokmaları için anlaştık." denildi.

2019 yılında Türkiye'de sinemalarda vizyona giren film, daha sonra dijital platformlarda izleyiciyle buluştu. Filmin ana teması Suriye'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçtiğimiz yıl yaptığı operasyonu konu alıyor. Filme adını veren Meteler timinin Afrin operasyonunda bölgeyi işgal etmiş olan teröristler ve onlara destek veren yabancı unsurlara karşı mücadelesi ele alınıyor. Aksiyon türündeki filmde 85 dakika boyunca hareketli sahneler yer alıyor.

Başrol oyuncusu Japonya'ya davet edildi

Japonya'da yapılacak tanıtım ve gala programlarına davet edildiğini söyleyen başrol oyuncusu Gökhan Mumcu, “Koronavirüs salgını normalleşirse tanıtımlara katılacağımı Japon dostlarıma ilettim. Zaten ülkemizin tanıtımı ve sektörel açıdan böyle bir talebe hayır demek mümkün değil” şeklinde konuştu.

Filmin yönetmen koltuğunda Burak Akyol otururken filmin başrolünü ise Türk sinemasının ünlü simalarında Gökhan Mumcu oynuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Temmuz Gürkan Karaca, Cem Okyay, Kerem Tanık gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise filmin yönetmeni Burak Akyol tarafından kaleme alındı.

Meteler 2 filmi için anlaşıldı

Filmin yurt dışından büyük talep görmesi üzerine ikincisinin çekilmesine karar verildiğini söyleyen Mumcu, "İkinci film için görüşerek prensipte anlaştık ve ön hazırlıklara başladık." dedi.