Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib’deki M4 karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
MSB: “Türk-Rus 20’inci ortak devriyesi icra edildi”
07.07.2020 - 21:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 22:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,
716389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/716389.aspx
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