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Kapıkule'de 135 bin uyuşturucu hap ve 2 kilogram 160 gram kokain ele geçirildi
10.07.2020 - 13:14 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında şüpheli bir tırda yapılan aramada toplam 135 bin adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 160 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler : kapıkule,
717055 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/717055.aspx
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