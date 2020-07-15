Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Motosiklet tutkunları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araya geldi.Topluluk buradan konvoy halinde Ankara'ya doğru hareket etti.



Saat 06.00'da başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" kapsamında sürücüler, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılacak.

Ankara'daki törenin ardından konvoy, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine doğru hareket edecek.

Kent protokolü 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında sabahın ilk ışıklarında İstanbul'da kent protokolü Vali Ali Yerlikaya ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti. İl Müftüsünün duasına katılan protokol, koronavirüs tedbirlerini de göz ardı etmedi.

Sabahın ilk ışıklarında anıtta dua edildi

15 Temmuz Şehitler Anıtına gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki kent protokolü, il müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın duasına hep birlikte 'Amin' dedi. Kısa bir süre anıtta incelemelerde de bulunan Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyet tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere de dikkat etti. Maskeyi bir dakika olsun çıkartmayan heyet sosyal mesafe kuralına da dikkat etti.

Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir’in kabrine koşuyor

Etkinlik çerçevesinde, 15 kişiden oluşan "Kapadokya Kaplanları" adlı grup üyeleri sabah saat 05.30’da Nevşehir Belediye Başkanlığı binası önünde bir araya geldi. Burada Hafız Mahmut Kemikkıran tarafından edilen duanın ardından sporcular, Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve vatandaşlar tarafından Niğde’ye uğurlandı.





Vali Becel, burada yaptığı açıklamada gazetecilere, Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz ile özdeşleşen kahramanlardan olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı.Ordumuzun içerisindeki bir grup kendi vatandaşına, kendi milletine devletin silahları ile saldırdı. Ancak milletin kendi iradesiyle bayrağına, devletine sahip çıkma azmi ve kararlığıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle vatandaş sokaklara çıktı ve bu hain darbe girişimini püskürttü.15 Temmuz ile özdeşleşmiş olan Ömer Halisdemir o gecenin kahramanlarından bir tanesi.Kapadokya Koşu Kaplanları, Ömer Halisdemir’in kabrine kadar koşacak. Hain darbe girişimini bu şekilde kınayacaklar. Bayrağımıza ve milletimize sahip çıkıldığını gösterecekler." dedi.



Belediye Başkanı Arı ise Türk milletinin 15 Temmuz’dan çıkardığı derslerle geleceğe daha emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. Etkinliğin, o geceyi ve o gecenin kahramanlarından Halisdemir’i anmak için düzenlendiğini ifade eden Arı, ekibin koşarak ulaşacağı Çukurkuyu beldesinde dua edeceğini dile getirdi.



Arı, “15 Temmuz ihanet gecesinin bugün yıl dönümünü yaşıyoruz. O gece bir grup hain bizim vergilerimizle alınan silahlarla, mermilerle, uçaklarla bizim insanımıza, demokrasimize bir darbe girişiminde bulundu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir çağrısı ile milletimiz meydanlara indi. Tanklara, toplara, silahlara, mermilere göğüslerini gerdiler. Kendi iradelerini kendilerinin temsil edeceğini milli iradenin sahibinin millet olduğunu bir kez daha gösterdiler. Şükürler olsun ülkemiz büyük bir sıkıntının eşiğinden döndü. Bugün o günü yeniden yad edeceğiz, yeniden anacağız ve ondan çıkarttığımız derslerle bundan sonraki süreçte bu tür oluşumlara bir daha fırsat verilmeyecek. O günün kahramanlarından biri olan Ömer Halisdemir’de bizim hemşehrimiz. Komşu şehrimizin yiğit bir evladı. O günün kahramanı Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimizi yad etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Rabbim bir daha bu millete bu tür acıları göstermesin.” diye konuştu. Açıklamaların ardından koşu, Becel’in işaretiyle başladı.