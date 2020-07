Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Türksat’ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen ‘Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’na katıldı. Programa ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Ömer Fatih Sayan, Enver İskurt ve Selim Dursun, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen de katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, demokrasiye ve milli iradeye karşı gerçekleştirilen alçak teşebbüste şehit edilen Türksat personelleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı’yla birlikte şehit edilen tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi. Bir taraftan 251 vatandaşı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer tarafta dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşadıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “15 Temmuz zaferi, tanklara ve uçaklara meydan okuyan milletimizin, şehit ve gazilerimizin onurudur. Aziz milletimiz; kararlılığı, mücadeleci ruhu, darbelere karşı birlikte duruşu, demokrasi talebindeki azmi ile Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden birinde aydınlığa, darbecilere karşı tek vücut çıkmasını bildiler” şeklinde konuştu.

Türk milletinin Türkiye’de darbeler defterinin kapandığını tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Vatanının bölünmez bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen bu alçak saldırı karşısında hayatları pahasına direnişleri ile bir destan yazdılar, tarihi bir zafer elde ettiler. Bu zafer, bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Sarıkamış ruhunun hala taze olduğunu göstermiştir. FETÖ'nün yaptıkları karşısında milletimiz canından vazgeçmiş ama vatanına el sürdürmemiştir. Milletimiz, bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi. Canları pahasına tankların, bombaların karşısına dikilen milletimiz, kadim tarihimizde yeni bir dönem başlattı. Adeta destan yazarak, tarihimizin gurur dolu sayfalarına bir yenisini daha ekledi. Dünyada emsali olmayan bir cesaret ve maneviyatla millî birliğimiz ve irademiz üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan karanlık oyunları bozdu.”

15 Temmuz gecesi FETÖ denilen zillet yuvasına mensup hainlerin halkı savaş uçaklarıyla bombaladıklarını, tanklarla ezmeye çalıştıklarını ve helikopterlerden mermi yağdırdıklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, “Sanmayın ki ateş düştüğü yeri yaktı sadece. Attıkları bombalar yüreğimize düştü. Tanklar içimizi ezdi. Sıktıkları kurşunlar ciğerimizi deşti. Elbette bu vatan için bu millet için birer evlat, eş, kardeş, anne, baba iken canını feda etmenin asla bir karşılığı olamaz. Ancak o gün o kurşunların, hainlerin karşısında durarak şahadete yürüyen 251 şehidimiz arasında Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri televizyonlarda yankılandı. Onlar sayesinde yayınlar aksamadığı için insanımız doğru bilgilendirildi. Bu doğru bilgilendirme çerçevesinde milletimiz iradesine sahip çıktı ve meydanlara indi. Demokrasiye, Türkiye’nin geleceğine, gelecek nesillerinin yarınına sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi onların şehadetleri ve kahramanlıkları sayesinde bu kurumun ne kadar değerli olduğu bir kez daha anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

“TÜRKSAT 5A’nın 2020’nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B’nin ise 2021’nin ikinci çeyreğinde uzaya gönderilmesi planlanıyor”

Bugün çalışmalarını başarılı ve kesintisiz bir şekilde sürdüren Türksat’ın uydu yayıncılığında uluslararası arenada önemli bir aktör olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Şu anda üretim çalışmaları devam eden projeleri arasında yer alan haberleşme uyduları TÜRKSAT 5A’nın 2020’nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B’nin ise 2021’nin ikinci çeyreğinde uzaya gönderilmesi planlanıyor. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ise inşallah 2022’de uzaya göndereceğiz. TÜRKSAT 6A’nın üretilmesiyle Türkiye dünya’da haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacaktır. Bu uydularımız dev yatırımlar olmasının ötesinde, ülkemizi bölme hevesinde olan tüm hainlerin heveslerinin kursaklarında kaldığının kanıtıdır. Aslında yapılan her bir kilometre yol, inşa edilen her okul, hastane, köprü ya da açılan bir fabrika bu zalimlere milletimizin indirdiği bir tokattır. Canlarını veren şehitlerimizin fedakarlıklarının, çabalarının, emanetlerinin boşa gitmediğinin ispatıdır. Bizlerde onlar gibi canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız. Canı gönülden inanıyorum ki; sizlerle birlikte olduğumuz sürece de onların bize bıraktığı bu emaneti asla yere düşürmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 15 Temmuz gibi bir günü bir daha hiç yaşanmamak üzere tarihe gömdük. Ancak, asla unutmayacağız ve unutturmayacağız.”

“Hainlerin planı yüce Türk milletinin cesaret ve iman dolu yüreği sayesinde bozuldu”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, bundan dört yıl önce Türkiye tarihinin en karanlık, en acı günlerinden birini yaşadıklarını ifade ederek, “Hainler, ülkemizi ve halkımızı hedef alan bu darbe girişimiyle, yıllardır kurdukları tuzakları ve sinsi planlarını son aşamaya taşıdılar. Devleti ele geçirmek, bizleri esir almak için milletin silahlarını yine milletimize, milli irademize doğrulttular. Onların bir tuzağı vardı ancak şüphesiz Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hainlerin planı yüce Türk milletinin cesaret ve iman dolu yüreği sayesinde bozuldu” dedi.

15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletinin iradesine karşı gerçekleştiren alçak saldırının en önemli hedeflerinden birisinin de Türksat olduğunu hatırlatan Sayan, “Silahla tehdit ettikleri Türksat çalışanlarına yayınları kestiremeyen hain darbeciler, son çare olarak yerleşkeyi bombalayarak yayınları kesmeyi hedefledi. Menfur amaçlarına ulaşamayan teröristler, Ahmet Özsoy ve Ali Karslı’yı şehit ettiler. Ferhat Derecik, Muhammed Emin Sergili, Bilal Davut Hasetçi ve Halil Ersoy’u ise yaraladılar. Onlar bizim ve milletimizin gönlünde, dualarında, isimleri ise tarihin ve Türksat'ın koridorlarında yankılanmaya sonsuza dek devam edecek. Haklarını ödeyemeyiz, Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bugün daha istikrarlı ve geleceğe umutla bakabilen bir ülke olduğunu söyleyen Sayan, “Yaşadığımız acı tecrübe, bize her alanda ve her an teyakkuzda olmayı, zor yoldan ve bir kez daha bu bilinçle hareket etmeyi hatırlattı. O günden sonra da büyük olaylar yaşadık ama 15 Temmuz gecesi tarihte bir ilkti. Uzaktan bakanlar belki hala öyle zannediyor ama o gece yaşananlar bir film değildi. Arkadaşlarımızı hatıraları, kaybettiklerimiz, feda ettiklerimiz, hepsi aklımızda. Türkiye’nin daha da yükselmesi gerekiyor. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması gerekiyor. Bu bizim 15 Temmuz şehit ve gazilerine sözümüzdür, borcumuzdur” diye konuştu.

Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek de, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletinin iradesine karşı gerçekleşen hain darbe girişiminin siyasetçilerin kararlı emin duruşu ve milletin ortak kararlılığı ve mücadelesi ile önlendiğini belirterek, “Yüce milletimiz, azim ve kararlılık içinde bu toprakları vatan kılan değerlere ve birlikteliğe samimiyetle sahip çıktı” dedi.

“Topyekün millet olarak tarih yazdığımız o gecede ne büyük bir eşikten geçtiğimizi, üzerinden zaman geçtikten sonra çok daha iyi anlıyor ve değerlendiriyoruz” diyen Yüksek, olayın sıcaklığı ile Türk milletinin gösterdiği o ilk andaki refleksin Türk milletine özgü ve nadir görülen bir özellik olduğunu vurgulayarak, “Millet olarak zor zamanlarda fedakarlıkla zorlukların üstesinden gelebilme gibi çokça rastlanılmayan bir karakteri taşıyoruz. Bu özelliğimizi doğrulayan tarihsel birçok vaka mevcuttur. İstiklal Harbi’nde tüm imkansızlıklara rağmen kazanılan zaferin altında belki de en çok millet olarak sahip olduğumuz bu özellik yatıyor. Zamanında yüce milletimiz vatanın işgaline karşı düşmanla savaştığı gibi yine milletimiz aynı duygularla 15 Temmuz’da hainlere karşı mücadele etmiştir. Bu karakter belki de bizi büyük bir millet olarak düşmanların ve hainlerin karşısında yenilmez kılıyor” şeklinde konuştu.

“Türksat, yolundan şaşmayarak, hedeflerinden uzaklaşmayarak, her zaman daha ileriye gidecek”

Türksat’ın yaşanan darbe girişiminin ilk anlarından itibaren milli değerlere sahip çıkarak, her koşulda milletinin yanında yer aldığını hatırlatan Yüksek, şu ifadeleri kullandı:

“Yaşanan tüm zorluklara rağmen çalışanlarımızın üstün gayretiyle, Türkiye’nin iletişim omurgası 7/24 kesintisiz bir şekilde ayakta kaldı. Böylesi bir alçak girişim karşısında dahi hainlere geçit vermeyen Türksat, yolundan şaşmayarak, hedeflerinden uzaklaşmayarak, her zaman daha ileriye gidecek. Türksat’ın en önemli vizyonu, kendi yeni organizasyonel yapılanmasıyla ve global projeleriyle Büyük Türkiye hedefinin ana unsuru olmaktır. Önümüzdeki dönemde de dünyanın önde gelen uydu hizmet sağlayıcılığı başta olmak üzere, dost ülkelerin inşasında onlara dijital devlet servisi verebilmek, teknolojinin akıl merkezi olmak gibi iki yeni önemli açılımı olacaktır. Türkiye’nin daha da yükselmesi için her zamankinden daha çok çalışarak, Türkiye’yi 2023 hedeflerine kavuşturacağız. Bu, bir yerde bizim 15 Temmuz şehit ve gazilerine bir borcumuz.”

Program, hediye takdimi ve gazilere plaket verilmesinin ardından son buldu.