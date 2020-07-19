Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kahraman komandolarımızın dikkati, PKK terör örgütünün üs bölgemize yönelik saldırısını önledi. Çukurca’da icra edilen operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilmiş ve diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanmış iki adet roketatar tespit edildi” denildi.
Çukurca’da teröristlerin tuzaklarını komandolar bozdu
19.07.2020 - 15:27 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde komandoların dikkati sayesinde PKK terör örgütünün üs bölgesine saldırısı önlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çukurca,MSB,
719178 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/719178.aspx
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