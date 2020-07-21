Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 3 günde ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok" dedi. Açıklamayı duyan vatandaşlar ise durumu sevinçle karşıladı.