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MSB: Midilli Adası doğusunda 26 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı
29.07.2020 - 15:29 | Son Güncelleme: 29.07.2020 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1 (SNMG-2 TU 01)’de görevli TCG KARABURUN tarafından, 28 Temmuz tarihinde Midilli Adası doğusunda tespit edilen bottaki 26 düzensiz göçmenin sağ olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılması sağlandı. "
Etiketler : göçmen,
721470 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/721470.aspx
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