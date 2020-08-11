Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyünde bugün saat 15.25 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangına, 3 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 4 hizmet aracı, 3 itfaiye aracı ve 35 personel müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 dönüm orman arazisi zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Özbek köyündeki yangın kontrol altına alındı
11.08.2020 - 18:25 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. 1 dönümlük arazinin zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Özbek köyündeki yangın,
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