Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ülkemizin yardım elini Lübnan’a ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personeli TSK’ya ait uçakla Lübnan’a ulaştırılacak” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’den Lübnan’a tıbbi yardım
11.08.2020 - 20:10 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 20:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Lübnan'a tıbbi yardım malzemelerinin ulaştırılacağını bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
724317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/724317.aspx
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