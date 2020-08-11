Milli Savunma Bakanlığından yapılan videolu paylaşımda, MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetlerinin refakat ve koruması altında olduğu görüldü. Bakanlık, “Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır” ifadelerini kullandı.
MSB’den ‘Mavi Vatan’ açıklaması
11.08.2020 - 20:43 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 21:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, “Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,
724321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/724321.aspx
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