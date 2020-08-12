Ayrıntılar geliyor...
MSB: Irak kuzeyinde 2, Zap’ta1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
12.08.2020 - 20:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 - 20:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
724534 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/724534.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER