Alınan bilgiye göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin’in korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından evde izolasyona girerek tedavisinin başladığı öğrenildi.