Alınan bilgiye göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin’in korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından evde izolasyona girerek tedavisinin başladığı öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcısı Şahin korona virüse yakalandı
15.08.2020 - 18:46 | Son Güncelleme: 15.08.2020 - 18:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’in korona virüs testi pozitif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,
725127 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/725127.aspx
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