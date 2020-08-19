Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 23 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin ’e yükseldi. Bugün toplam 87 bin 223 test yapılırken, bin 2 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 253 bin 108 oldu. Bugün iyileşen bin 303 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 233 bin 915’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise 719 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayımız, bin 300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın” ifadelerini kullandı.