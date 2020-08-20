Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.