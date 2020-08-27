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Bakan Pakdemirli yeni sezon üzüm alım fiyatını açıkladı
27.08.2020 - 11:56 | Son Güncelleme: 27.08.2020 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun’dan Manisa’da düzenlenen çekirdeksiz kuru üzüm açılış törenine canlı yayın ile katılarak, yeni sezon üzüm alım fiyatını açıkladı. Bakan Pakdemirli, 2020 yılında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 271 bin ton olarak öngörüldüğünü belirterek, bu yıl TMO tarafından 9 numara için kilogram fiyatını 12 lira 50 kuruş olarak açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : üzüm fiyatları,
727579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/727579.aspx
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