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Sözcü Çelik: Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezası kararı insanlık adına sevindiricidir
27.08.2020 - 13:43 | Son Güncelleme: 27.08.2020 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti sözcüsü Çelik:"Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararı insanlık adına sevindiricidir."
Etiketler : sözcü çelik,
727599 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/727599.aspx
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