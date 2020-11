Türkiye Gazetesi

Emlakçılar, satılık villalara talebin arttığını, bu yüzden bir günde fiyatların 100 bin liradan fazla arttığını söyledi.

Şubat ayında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından da aynı manzara yaşanmış fırsatçılar nakliye fiyatını iki katına çıkarmıştı. Depremzedelerin eşyasını jandarma taşımıştı.

Devletten taşıma yardımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Yıkılmış veya yıkılacak binalarda eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Valiliğimiz, 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz" diye bilgi vermişti.

Havalar soğudu

Fırsatçılar rant peşinde koşarken vatandaş ise gece 10 derecenin altına düşen soğuk hava ile boğuşuyor. Gündüz saatlerinde 20 dereceyi gören İzmir’in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde son iki gündür özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığı düşüşe geçti. Dün gece Meteoroloji verilene göre Bornova'da hava sıcaklığı 11 dereceye ölçüldü, Bayraklı ilçesinde ise 9,8 dereceye kadar düştü. Çadır kentteki depremzedeler ise havanın soğumasıyla birlikte çadırlarının önünde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Deprem korkusunu unutmak isteyen vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte hasta olma kaygısı da yaşıyor.

"İçerisi buz gibi oluyor"

Deprem anında çalıştığı iş yerinde olduğunu ve büyük korku yaşadığını belirten Baran Çalışkantürk, masanın altına saklanarak tedbir aldığını anlattı. İş yerinin ağır hasar almasıyla birlikte çadır kentte kalmaya başladığını ifade eden Çalışkantürk, havaların soğumaya başladığını ve zorlandıklarını söyledi. Çalışkantürk, “İçerisi buz gibi oluyor. Gece geç saatlere kadar ateş başında kalmak zorundayız. Gece 02’den sonra daha da soğuk oluyor. Dışarıda geç saatlere kadar ateş yakarak ısınıyoruz. Sağ olsunlar her türlü gıda, giyim, yakacak konusunda yardımcı oluyorlar” dedi.

“Evimize gitsek can korkusu, gitmesek dışarıda soğuk var”

Tekrar deprem olur tedirginliğiyle evine dönmeyip çadırda kalmayı sürdürdüğünü ifade eden Erdem Akgün, havanın sabaha karşı serinleştiğini belirterek, “Her türlü ihtiyaçlarımız karşılanıyor sağ olsunlar ama bir ev gibi olmuyor çadır. Zeminde kalıyorsunuz ve soğuğu hissediyorsunuz. İnsanlar korona virüsten dolayı çok tedirginler, bunun yanı sırada deprem korkusu var. Her iki taraftan da korkumuz var. Evlerimize gitsek can korkusu var, gitmezsek de dışarıda soğuk var. Umarım bu deprem sonrası vakalar patlama yapmaz” diye konuştu.