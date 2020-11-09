Ayrıntılar geliyor...
Müyesser Yıldız adli kontrol şartıyla tahliye edildi
09.11.2020 - 13:49 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında “devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan açılan davanın ilk celsesi görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yıldız’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Müyesser Yıldız,
745320 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/745320.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER