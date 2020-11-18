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Ankara'da ‘mahrem imam’ operasyonu: 89 şüpheliden 70'i yakalandı
18.11.2020 - 09:09 | Son Güncelleme: 18.11.2020 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı ‘Mahrem Hizmetler’ yapılanması içerisinde ‘mahrem imam’ konumunda oldukları tespit edilen 89 şüpheli hakkında, 06.11.2020 tarihinde verilen gözaltı talimatına istinaden 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 57 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiştir. İfade işlemlerinin tamamlanmasından sonra, mevcut delil durumu ve ifadelerin kapsamına göre Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 1 şüpheli kimlik tespitine müteakiben TEM Şube Müdürlüğünden serbest bırakılmış, etkin pişmanlık ifadeleri yeterli görülmeyen 9 şüpheli ile birlikte toplam 21 şüpheli tutuklamaya sevk edilmiş, 48 şüphelinin de adli kontrol altına alınması talebinde bulunulmuştur. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğince yapılan sorgu neticesinde; tutuklanmaları talep edilen 21 şüphelinin tutuklanmasına, 48 şüphelinin adli kontrol altına alınmasına karar verildi.
Etiketler : fetö operasyonu,
747215 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/747215.aspx
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