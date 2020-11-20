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İçişleri Bakanlığı: Cudi Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir
20.11.2020 - 09:43 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım 1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Operasyonu kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : içişleri,
747696 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/747696.aspx
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