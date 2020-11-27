Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
PKK propagandası yapan 10 şüpheli gözaltına alındı
27.11.2020 - 09:30 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara TEM ekiplerince, sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA/İHA
Etiketler : PKK propagandası,
749285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/749285.aspx
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