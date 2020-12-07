İzinsiz görüntü çektikleri gerekçesiyle 3 Aralık'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Soruşturma savcılığı, evrakların incelenmesi ve işlemlerin ardından şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verdi.