İzinsiz görüntü çektikleri gerekçesiyle 3 Aralık'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Soruşturma savcılığı, evrakların incelenmesi ve işlemlerin ardından şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verdi.
İHA Ar-Ge merkezinde izinsiz çekim yapanlar serbest bırakıldı
07.12.2020 - 15:38 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu 3 kişi serbest bırakıldı.
İzinsiz görüntü çektikleri gerekçesiyle 3 Aralık'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İnsansız Hava Aracı,
751619 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/751619.aspx
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