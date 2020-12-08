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MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
08.12.2020 - 10:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!"
Etiketler : MSB,
751781 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/751781.aspx
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