Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da bazı gazetecilerin sorularını cevaplayan Akar, YAŞ’ta terfi öncesi istenen bilgi ve belgelerde herhangi olumsuzluk görülmediğini belirtti.

Akar, "Savcılıktan kovuşturmaya yer olmadığına dair 2019 yılında kesin karar verilmiş. YAŞ’ta terfi öncesi istenen bilgi ve belgelerde herhangi olumsuzluk görülmediği için terfisine engel bir durum bulunmamıştır. Ancak, daha sonra ilgili kurumlardan (İstihbarat, Emniyet) gelen bilgiler üzerine gerekli işlem yapılarak TSK ile ilişiği hemen kesilmiştir. TSK olarak içimizde hiçbir haini taşımamak konusunda kararlıyız" dedi. Bakan Akar, "Yine açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre YAŞ’tan sonra bu şahıs Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na tayin edilmiş, ancak fiilen bu göreve başlatılmamış. Doğru mu?" sorusuna yönelik, "Doğru. Başka bir birimde değerlendirilmişti" ifadesini kullandı.

Rütbesini FETÖ lideri takmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy, 1996 yılında teğmen olduğunda rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını itiraf etmişti. Örgüt içerisinde "Servet" kod adını kullandığını aktaran Atasoy, 1996 yılında teğmen olduğunu ve rütbesini İstanbul Altunizade'deki FEM dershanesinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını, kendisinin de bunun üzerine Gülen'in elini öptüğünü söylemişti.

Atasoy, 2020 yılında tuğgeneralliğe terfi ettirilmiş ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na getirilmişti. Atasoy, ankesör soruşturması çerçevesinde yakayı ele vermişti.