MSB Tarafından konu ile alakalı yapılan açıklamada şunlar denildi:
“Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 şahıs Edirne’nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahıslardan ikisinin daha önce terör örgütü PKK mensubu olmaktan yargılandığı belirlendi.”
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 kişiden ikisi PKK üyesi çıktı
12.02.2021 - 10:56 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye’den Yunanistan’a kaçak yollardan girmeye çalışan 3 şahsın Edirne’deki hudut birlikleri tarafından yakalandığı, yakalananlardan ikisinin ise terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı.
MSB Tarafından konu ile alakalı yapılan açıklamada şunlar denildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,Yunanistan,
767014 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/767014.aspx
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