Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB Tarafından konu ile alakalı yapılan açıklamada şunlar denildi:

“Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 şahıs Edirne’nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahıslardan ikisinin daha önce terör örgütü PKK mensubu olmaktan yargılandığı belirlendi.”