Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK - YPG/PYD terör örgütü faaliyetlerinin tespitine ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında;

PKK/KCK - YPG/PYD silahlı terör örgütü ile bağlantılı şahısların faaliyetlerini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 10 şahsa yönelik 15.02.2021 günü Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Bandırma ve Edremit ilçelerinde 10 adreste operasyon düzenlenmiş, operasyon neticesinde 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 4 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.