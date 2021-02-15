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Bakan Akar, kuvvet komutanları ile video telekonferans toplantısı düzenledi
15.02.2021 - 15:54 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak talimatlar verdi.
Etiketler : Bakan Akar,
767832 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/767832.aspx
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