Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye bugün, kat ettiğimiz mesafe sayesinde, dünyanın en önemli ticaret koridorları üzerinde hakimiyet kurmuş bir lojistik süper güçtür." dedi.

Çorum'un Kırkdilim Geçişi'ndeki "T2 Tüneli" ışık görme törenine katılan Bakan Karaismailoğlu, delici iş makinesi kullanarak tünelin açılışını gerçekleştirdi.

Karaismailoğlu, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya açan Kırkdilim Geçişi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin parlak istikbaline ve yüksek hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Ekonomik gücü artıracak, ülkeyi müreffeh yarınlara ulaştıracak bir vizyon ve strateji dahilinde gece gündüz ter döktüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Bugün ülkemizde faal olan yaklaşık 4 bin şantiyemizde, binlerce işçimiz, teknisyenimiz, mühendisimizle azimle ve şevkle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzel vatanımızda eksik veya ihmal edilmiş hiçbir iş kalmayana kadar, insanımız gelişmiş dünyanın tüm imkanlarına kavuşana kadar bu kutlu yürüyüş devam edecek." diye konuştu.

Son 19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar lira yatırım

Bakan Karaismailoğlu, hedeflerinin Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline getirmek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu hedeflere koşarken ulaştırma ve haberleşme altyapısının ekonominin en büyük itici gücü olduğunu çok iyi biliyoruz. Son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız yaklaşık 931 milyar lira yatırımla, sadece eksiklerimizi tamamlamakla kalmadık, ekonomimize can suyu olduk. Bütünsel kalkınmamıza omuz verdik. Ülkemizin, ulaşımın her modunda ve haberleşmenin her boyutunda dünya ile bağlarını kurduk ve sağlamlaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri, boğazları köprülerle aştık. Çiftçimizin, sanayicimizin, ihracatçımızın, turizmcimizin önünü açtık. Üreticilerimiz artık çağdaş ulaştırma sistemimiz sayesinde ülke içinde ve dünyadaki hedef pazarlarına ulaşabiliyor, işlerini büyütebiliyor, yatırım yapabiliyor. Yeni iş olanakları böylelikle oluşuyor, istihdam artıyor, sosyal ve kültürel gelişim hızlanıyor."

"Büyük ölçekli ulaşım projelerini başarıyla tamamladık"

Ulaşım ağına yönelik önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "2003 yılında başlattığımız kara yolu hamlesi ile özellikle kara yolu ulaşım ağımızın gücüne güç kattık. Kara yollarımızı yeni bir çağa taşıdık. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyolu, Kuzey Marmara otoyolları gibi özellikle ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli ulaşım projelerini başarıyla tamamladık. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle geleceğe hazırladık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık." şeklinde konuştu.

Bölünmüş yol yapımına ağırlık verdikleri gibi tek yolların fiziki ve geometrik standartlarını da iyileştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, 14 bin 100 kilometre üzerinde tek yol çalışmasının tamamlandığını belirtti.

"Bin 714 km olan otoyol ağımızı, 3 bin 523 kilometreye yükselttik. Yol vermeyen dağları tünellerle aşarak insanımızın güvenliğini tahsis ettik." diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2003 yılında 83 adet tünelimiz varken, bugün bu sayıyı 435 adede yükselttik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu ise 590 kilometreye çıkardık. Bugün halkımız, Anadolu'yu boylu boyunca kuşatan modern kara yollarımız sayesinde güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebiliyor. Hızlı ve tasarruflu bir şekilde gideceği yere ulaşıyor. Ve bizler artık büyük bir rahatlıkla, göğsümüzü gere gere söyleyebiliyoruz ki, Türkiye bugün, katettiğimiz mesafe sayesinde, dünyanın en önemli ticaret koridorları üzerinde hakimiyet kurmuş bir lojistik süper güçtür. "

Çorum'un ulaşım ve iletişim altyapısına 2003 yılından bu yana 5 milyar 274 milyon lira harcama yaptıklarına işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003'te sadece 59 kilometre bölünmüş yol var iken, bölünmüş yol uzunluğunu 5 kat artırıp, 356 kilometreye yükselttik. Bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 406 kilometreye çıkardık. 2003-2020 yılları arasında, Samsun-Ankara Yolu, Kuzey Tetek Aksı, Çorum-Sungurlu ayrımı Alaca Çorum-Yozgat yolu, Alaca girişi, İskilip şehir geçişi, İskilip-Çankırı yolu ile birlikte Saraydüzü-Kargı yollarını bitirdik. Çorum’u bölünmüş yollarla, Samsun, Kırıkkale, Amasya, Yozgat ve Sinop illerine bağladık." ifadelerini kullandı.

"Kırkdilim Geçişi kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır"

Çorum'da bugün itibariyle devam eden 12 kara yolu projesi olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Çorum-Laçin Yolu üzerinde bulunan Kırkdilim Geçişi, Çorum'u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu'ya açılan kapısı olan Çorum için gerçekten çok önemli bir projedir. Laçin - Kırkdilim arasındaki dağlık kesiminde yer alan proje güzergahının, geçmişten itibaren, heyelan, kaya düşmesi gibi nedenlerle işletiminde çeşitli sıkıntılar yaşandığı bilinen bir gerçekti. Gerçekten çalışılması zor bir bölge. Ama söz konusu vatandaşlarımızın can güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması olunca gerisi bizim için teferruattır. Bugün de 1157 metre uzunluğundaki T2 tünelimizin ışık görme törenindeyiz. Kazı çalışmalarını bitirdik. Sol tüpte nihai kaplama imalatına başlayacağız. Projemiz bittiğinde mevcut güzergahta seyahat eden vatandaş ve sürücülerimizin can ve mal güvenliği sağlanacaktır. Projenin tamamlanması ile birlikte fiziki ve geometrik standartlar yükselecek, yol kolayca aşılabilecek, akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf edilecektir."

Törene, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile kurum müdürleri katıldı.