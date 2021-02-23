Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Gül, koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakan Gül, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Dün duyurusunu yaptığımız personel alım ilanımız Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru şartları ve kontenjanlara dair detaylı bilgiye bu adresten ulaşabilirsin: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/02/20210223-4.htm” ifadelerini kullandı.