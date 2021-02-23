Adalet Bakanı Gül, koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakan Gül, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Dün duyurusunu yaptığımız personel alım ilanımız Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru şartları ve kontenjanlara dair detaylı bilgiye bu adresten ulaşabilirsin: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/02/20210223-4.htm” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığına personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandı
23.02.2021 - 08:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 08:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün dün açıkladığı 13 bin 202 yeni personel alım ilanı Resmî Gazete’de yayımlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adalet Bakanlığı,
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