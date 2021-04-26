İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi twitter hesabından Eren-5 Bagok operasyonuna ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu paylaşımında, "Kahraman jandarmamız teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Kuruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.