İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi twitter hesabından Eren-5 Bagok operasyonuna ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu paylaşımında, "Kahraman jandarmamız teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Kuruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.
Soylu, Nusaybin kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı
26.04.2021 - 14:33 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mardin'in Nusaybin ilçesi Kuruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
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