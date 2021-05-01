Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından salgının başlamasının ardından ilk olarak 126 milyon 600 bin, daha sonra da 112 milyon liralık destek paketi hazırlandı.

Tam kapanma döneminde verilecek 50 milyon liralık destek paketiyle, salgın döneminde toplam 288 milyon 600 bin liralık kaynak Kocaelililerin kullanımına sunulmuş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, salgın süresince verdikleri tüm sözleri tutma gayretinde olduklarını, kimseyi aç ve açıkta bırakmadıklarını belirtti.

Büyükakın, 7 bin 500 esnafa ocak, şubat, mart ve nisanda aylık 1000'er liralık destek sağladıklarını anımsatarak, bunu mayısta da sürdüreceklerini, halk minibüsü esnafına da aynı şekilde bu ay için tekrar nakit yardımı desteklerinin olacağını bildirdi.

"23 bin aileye 1000'er lira destek"

Bu dönemde çalışanları da unutmadıklarını kaydeden Büyükakın, iş yeri kapanan ve sıkıntıya düşen esnafın yanında çalışanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi haneler için 100 bin gıda kolisi dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Büyükakın, tüm bunların yanında "41 Kart"tan faydalanan 23 bin aileye diğer desteklere ilave olarak mayıs ve haziranda toplam 1000'er lira katkı sağlayacaklarını vurgulayarak, "Bizler elimizdekini paylaşarak, gerektiğinde ekmeğimizi bölüşerek bu güçlü Türkiye'yi kurduk. Bu zor günleri de paylaşarak el birliği içinde atlatacağımıza inanıyor, ramazanımızın bereketli ve sağlıklı geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.