Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Şentop, emeğin insanı yücelten saygın bir değer olduğunu belirterek, “Toplumlar da bilinçli ve örgütlü emek gücüyle yükselir ve yücelirler. Emek, bilgi ve beceriyle, zekâ ve tecrübeyle donanıp zenginleştikçe aileden topluma, toplumdan insanlığa doğru genişleyen daha büyük ve güçlü bir etki meydana getirir. Bu etki, yapıcı, yaşatıcı, diriltici bir enerji etkisidir. Emeğiyle var olan ve toplum halinde var oluşu mümkün kılan çalışanlarımızın hayatımıza eşsiz katkıları her türlü takdirin üzerindedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bugün dünyanın saygın devletleri arasında olduğunu belirten Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’nin ekonomisiyle, üretim gücüyle, toplumsal refahıyla her zamankinden daha güçlü bir seviyeye yükselmişse bunda kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla bütün yurda yayılmış üretici insanların alın teri sayesinde olduğunu aktardı.

“Türkiye, çalışanların özgür demokratik bir ortamda örgütlenmesini daima desteklemiş ve işçilerin olduğu gibi memurların da örgütlülükten gelen gücünü toplumsal ve demokratik katılıma dönüştürmesini anayasa ve yasalarla düzenlemiş bir ülkedir” diyen Şentop, sendikaların, birer mesleki dayanışma örgütü olduğu kadar, siyasi partilerden son katılımcı demokrasinin en güçlü ve saygın araçları da olduğunu dile getirdi.

Şentop 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamanın devamında şunları kaydetti:

“İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte, sağlık çalışanlarımız ayrıca anılmayı hak ediyorlar. Bir yılı aşkın süredir haftada yedi gün, günde 24 saat kesintisiz, büyük maddi ve manevi fedakarlıklarla çalışan bütün sağlık emekçilerimizi bu 1 Mayıs'ta şükranla anıyoruz. Emeklerinin karşılığı gerçekten ödenemez.

Bu sıkıntılı dönemi de yine dayanışma ruhu içinde omuz omuza verip çalışarak, üreterek, yaparak ve yaşatarak aşacağımıza olan inancım tamdır. Bu vesileyle bütün çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü bir kere daha kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."