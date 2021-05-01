Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycanlı Bakan Rahimov için başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Can Azerbaycan’ın Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov kardeşimizin vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.