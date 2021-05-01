Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycanlı Bakan Rahimov için başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Can Azerbaycan’ın Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov kardeşimizin vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Rahimov için başsağlığı mesajı
01.05.2021 - 15:11 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vefat eden Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov için başsağlığı mesajı yayınladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Rahimov,
786994 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/786994.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER