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Tam kapanma sürecinde 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendi
02.05.2021 - 12:21 | Son Güncelleme: 02.05.2021 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir."
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
787189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/787189.aspx
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