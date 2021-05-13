Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, Covid-19 salgının dolayısıyla insanların Ramazan Bayramı’nda sevdiklerinden uzak geçirdiğini belirterek, “Salgın şartlarının meydana getirdiği bu sıkıntılı zamanları bir an önce atlatabilmek, bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı, huzurlu ve mutlu günlere bir an önce ulaşabilmek, sevdiklerimizle birlikte çok daha güzel bayramlar yaşayabilmek için hepimize önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda salgınla mücadelede alınan tedbirlere azami derecede riayet etmek, hem kendimizin hem de yakınlarımızın sağlığı açısından hayati önemi haizdir” açıklamasını yaptı.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Covid-19’la mücadelede dünya orduları arasında en başarılı ordu olduğunu aktararak, “İlk günden itibaren kurumsal ve bireysel önleyici, koruyucu tedbirleri hayata geçirmemiz nedeniyle başta operasyon bölgeleri olmak üzere tüm birlik ve kurumlarımızdaki faaliyetler, salgından etkilenmeden ve hiçbir aksaklığa meydan verilmeden planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Bir yandan COVID-19 salgını ile mücadele ederken diğer taraftan da yurt içinde, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde, Kıbrıs’ta, Azerbaycan’da, Libya’da, Doğu Akdeniz’de ve daha birçok coğrafyada, hem ülkemizin hem de dost ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak için büyük bir fedakârlık ve kahramanlıkla hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde mücadelemizi sürdürmekteyiz” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Akar, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayarak, “Vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın, 84 milyon vatandaşımızın ve bölgemizin güvenliği için başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı “Ölürsem şehit, kalırsam gazi!” anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadele etmekteyiz. Suriye’nin kuzeyindeki harekâtlar ve Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe operasyonları terörü bitirme kararlılığımızın en açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline geldiğini, etki ve ilgi alanının her geçen gün genişlediğini belirten Akar şunları kaydetti:

“Bölgesinde barış, istikrar, hak, hukuk ve evrensel insani değerler için mücadele ederken maalesef yayılmacı bir anlayışla sürekli saldıran ve saldırmayı savunan İsrail yönetimi de bu bayram gününde Filistinli kardeşlerimize zulme devam etmektedir. Uluslararası hukuku, BM kararlarını hiçe sayan ve orantısız güç kullanarak insanlık suçu işleyen İsrail yönetiminin masum insanlara, sivil hedeflere yönelik saldırıları, ahlaklı ve vicdanlı herkesi derinden yaralamaktadır.

Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bugünlere gelmemizde katkısı olan tüm komutan ve devlet adamlarımızı saygıyla ve şükranla anıyor; aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Millî Savunma Bakanlığının asker, sivil tüm mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini alınlarından öpüyor, kendilerine kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, kahraman gazilerimizin ve aileleri ile aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin bayramlarını bir kez daha en içten duygularla kutluyor, kendilerine sağlık ve esenlik temenni ediyorum.”

(MC-BA-Y)