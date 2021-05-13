Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akar üs bölgelerindeki personelle ve Mehmetçikle tek tek sohbet ederek bayramlaştı. Bu sırada Akar ve askerler arasında yaşanan diyalog dikkati çekti.

Akar'ın sorusu üzerine Kayserili olduğunu belirten Astsubay Başçavuş Arif Top, 3 çocuğunun olduğunu ve uzun süredir ailesini görmediğini ifade etti.

Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top'u Kayseri'ye götürme teklifinde bulundu. Akar'ın davetine teşekkür eden Top, vatanın ve milletin korunmasına yönelik önemli bir görev icra ettiklerini ve görev bölgesini terk edemeyeceğini dile getirdi.

Sınırın sıfır noktasında 5. bayramını geçirdiğini söyleyen Manisalı bir asker ise "Bayramlarda emniyet zaafiyeti olabileceğini düşümdüşümüzden gitmeyi tercih etmiyoruz" dedi.

Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top'u tebrik ederken, Manisalı askere de "Helal olsun" dedi.