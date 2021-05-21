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MSB: Meriç Nehri'ndeki 35 göçmen kurtarıldı
21.05.2021 - 11:42 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Meriç Nehri üzerinde tespit edilen göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
790555 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/790555.aspx
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