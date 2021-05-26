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Ankara'da El Nusra operasyonu: 11 kişiye gözaltı kararı
26.05.2021 - 09:33 | Son Güncelleme: 26.05.2021 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerden 7’si yakalanarak gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
Etiketler : el nusra,
791156 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/791156.aspx
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