Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önceki aramalarda ele geçirilen dijital materyalin incelenmesi, şüpheli ifadeleri ve HTS analizleri sonucu elde edilen deliller çerçevesinde, bildiride imzası bulunan şüphelilerin, "devletin güvenliğine ve Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan ifadelerinin alınmasına başlandı.

10 EMEKLİ AMİRAL DAHA İFADE VERDİ

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde dün 11 emekli amiralin ifadesine başvuruldu. İfade alma işlemlerinin bugün de devam ettiği, bu kapsamda 10 emekli amiralin daha ifade verdiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce bazı şüpheliler hakkında da işlem yapılmış ve bu kişiler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.