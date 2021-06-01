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1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
01.06.2021 - 09:30 | Son Güncelleme: 01.06.2021 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : PKK,terörist,İçişleri Bakanlığı,
791815 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/791815.aspx
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