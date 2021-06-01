Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zehirli atıkların denize boşaltılması sonucu Marmara'yı etkisi altına alan deniz salyası mavi sulardaki canlıları nefessiz bıraktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oksijen oranının kritik seviye düşetüğü Marmara'nın deniz salyasından temizlenmesi ve oluşumunun önlenmesi için eylem planı hazırlama kararı aldı. Eylem planının ayrıntılarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un paylaşması bekleniyor.

MARMARA'DA DENETİM BAŞLADI

Eylem planından önce denetimleri artıran bakanlık denizdeki tüm artıma tesislerini yakın markaja aldı. Bu durumda arıtma koşullarına uymayan tesislere idari yaptırım uygulanacak.

EYLEM PLANI 6 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Denizin kabusu olan bu salyanın, bütün yönleriyle bilimsel veriler ışığında ele alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 Haziran'da bir çalıştay düzenleyecek.

Bakan Kurum, Marmara'ya komşu illerin belediye başkanları ile görüşerek çalışmalara bu toplantıda alınacak kararlar doğrultusunda ilerlenecek.

6 Haziran'da Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı Bakan Kurum açıklayacak.

'HEP BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kurum mavi vatanı tehdit eden önemli sorunlardan birinin deniz salyası olduğunu belirterek, yerel yönetimler ve üniversitelerle birlikte çalıştıklarını belirtti.

Soruna ortak akıllı çözüm üreteceklerini belirten Kurum, "Bakanlık olarak 300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi’nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetliyoruz. Alınan örnekleri Çevre Laboratuvarımızda inceliyoruz. Bu çalışmalarımızı yerel yönetim ve üniversitelerimizle birlikte yürütüyoruz." dedi.

Denetlemeler konusunda belediyelere büyük iş düştüğünü aktaran Bakan Kuru, "Çözüme herkesi dahil ederek tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran’da 'Marmara Denizinde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri' çalıştayımızı yapacağız. 6 Haziran’da da 'Marmara Denizini Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız."açıklamasında bulundu.

SALYA OLUŞUMU NASIL ENGELLENECEK?

Marmara'dan deniz salyasını temizlemek için en etkili yöntem azot ve fosfor birikiminin önlenmesi olarak öne çıkıyor. Belediyelerin arıtma tesislerini tam kapasite ile çalıştırması da önemli maddeler arasında. İleri arıtmanın yerine, biyolojik arıtma tesislerinin kurulumu öneriliyor.

İzmit Körfezi yeniden deniz salyası içinde! İzmit Körfezi'nde deniz altına çekilen ve büyük bir kısmı temizlenen deniz salyası tekrar yüzeye çıkarak tüm kıyıya yayıldı.

Deniz salyası canlıları yok ediyor Deniz salyası (müsilaj) olarak adlandırılan beyaz tabaka, yaklaşık 3 ay önce Marmara Denizi’ni sardı. Son bir haftadır yüzeye çıkan tabaka özellikle kıyı kesimlerinde yoğunlaşmaya başladı.

Uzmanlar uyardı! Deniz salyası olan bölgelerde denize girmeyin Marmara Denizi'nin çeşitli yıkılarında, son birkaç aydır sıklıkla görülmeye başlayan müsilaj (deniz salyaları) ile ilgili bir uyarı daha geldi. Uzmanlar, insan sağlığını doğrudan etkilemeyen ama dolaylı olarak etkileyen deniz salyasının yoğun olduğu bölgelerde denize girilmemesini öneriyor.