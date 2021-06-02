Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. 23 Nisan’da başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında örgüte darbe üstüne darbe indiriliyor.

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor." diyen Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin daha kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiği açıkladı.

OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım Operasyonları ile terör temizliği hız kesmeden devam ediyor.

Terör örgütlerinin kullandığı mağaralar tek tek yerle bir edilirken, Mehmetçik havadan ve karadan zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen teröristleri etkisiz hale getiriyor.

23 Nisan’da başlatılan ve kararlılıkla devam eden Pençe Operasyonları’nda, bugüne kadar 140'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Komandolar, operasyon düzenlediği bölgelerde teröristlerin inlerine girerek, kullandıkları mağaraları da birer birer imha ediyor.

İşte Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik dün akşam başlatılan "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonlarına ilişkin ilk görüntüleri yayımladı.

2021'de 181 operasyonda 1162 terörist öldürüldü MSB, sene başından itibaren yurt içi ve sınır ötesinde toplam 181 operasyonda 1162 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.