Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sonrası ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası alan Adnan Şeker’in ‘zincirleme şekilde rüşvet verme’, ‘zincirleme şekilde gizliliğin ihlali’, ‘zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ ve ‘zincirleme şekilde suçluyu kayırma’ suçlarından yargılanmasına devam edildiği belirtildi.

BİRDEN FAZLA SUÇTAN YARGILANIYOR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen iddianameye istinaden, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in avukatlığını yapan Sanık Adnan Şeker hakkında, Ankara 22.Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda; örgütün gizli haberleşme ağı Bylock’u kullandığı, 667 sayılı KHK ile kapatılan örgüte ait Hukuk ve Hayat Derneği’nin yönetim kurulu üyeliğini yaptığı, örgüt üyesi avukatları organize ettiğine dair birden fazla tanık beyanı, örgüte bağlı avukat mütevelli grubunda yer alması başta olmak üzere elde edilen tüm deliller ışığında, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak neticeten 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına, hakkında takdiri indirim uygulanmamasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Sanık Adnan Şeker’in, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında; ‘zincirleme şekilde rüşvet verme’, ‘zincirleme şekilde gizliliğin ihlali’, ‘zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ ve ‘zincirleme şekilde suçluyu kayırma’ suçlarından açılan kamu davasına istinaden tutuklu olarak yargılanmasına Ankara 24.Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmektedir” denildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatına verilen hapis cezası onandı Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, 2010 yılındaki şike kumpasını ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını itiraf etti.