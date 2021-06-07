Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren 13 Operasyonu kapsamında Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendiği belirtilerek, çıkan çatışmada 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

EREN OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Yıldırım Operasyonları’nın ardından Eren Operasyonları, Tendürek bölgesinde 1071 personelin katıldığı Eren-1 Tendürek Operasyonu ile başladı. Ardından 2 bin 24 personelin katılımıyla Eren-2 Lice Operasyonu başlatıldı.

Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu’na ise 1040 personel katılıyor.

Eren 4-5 birlikte başlatıldı. Eren-4 Karlıova-Varto Operasyonu`na 1620 personel, Eren-5 Bagok’ta ise 2 bin 550 personel görev alıyor.

Bitlis ve Siirt`te “Eren -6 Mergelo” Operasyonu 1453 personelle sürüyor.

Tunceli’de 1062 personelin görev aldığı "Eren-7 Mercan-Munzur” Operasyonu metrelerce karda yapılıyor.

Hatay, Osmaniye ve Gaziantep`te ise 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu devam ediyor.

Eren-9 Kazan-Han Yaylası ise Hakkari’de 2 bin 218 personel katıldı.

Eren-10 Gabar Operasyonu Şırnak ve Siirt'te 1073 personelin katılımı ile başladı.

Bitlis ve Siirt'te ise Eren-11 Sehi ormanları operasyonu yapıldı. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 781 personel görev aldı.

Şırnak ve Sirt'te 'Eren-12 Güleşli” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1317 personel, 83 operasyonel tim görev alıyor.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ocak ayında bu yıl yurt içinde sürecek terör operasyonlarına şehit Eren Bülbül’ün adının verildiğini açıklamış, "Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek‘ten başladık" demişti.

TÜRKİYE’Yİ YASA BOĞMUŞTU

Trabzon'un Maçka ilçesi 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını güvenlik güçlerine ihbar ederek çıkan çatışmada korkusuzca Mehmetçiğin yanında duran 15 yaşındaki Eren Bülbül ve onu kurşunlardan korumak için üzerine atlayıp siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit edilmişti.