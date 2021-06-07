Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin kuzeyinden terörden arındırılmış bölgelerde teröristlerin tacizlerine anında karşılık veriliyor.

Bölgede sağlanan huzur ve güvenliği bozmak isteyen teröristlerin girişimleri bir kez daha önlendi.

TERÖRİSTLERE GEÇİT YOK

Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesinde ise yine taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste geçit yok. Huzur ve güvenliğin teminatı olan komandolarımız 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiğe makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.